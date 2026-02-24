Pescara, preso un portiere svincolato dopo l’infortunio di Desplanches
Dopo il grave infortunio occorso a Sebastiano Desplanches, il Delfino Pescara 1936 interviene prontamente sul mercato per garantire continuità tra i pali. L’estremo difensore titolare biancazzurro ha riportato una seria lesione al quadricipite nel corso della trasferta di Avellino e dovrà restare ai box per almeno due mesi.
Per sopperire all’assenza del numero uno, il club abruzzese ha ufficializzato l’ingaggio dello svincolato Magnus Brøndbo, giovane portiere classe 2005 pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico.
Il comunicato del club
La società ha reso noto l’accordo attraverso una nota ufficiale:
“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Magnus Brøndbo. Il portiere vestirà la maglia numero 44 e sarà a disposizione dello staff tecnico già dai prossimi impegni ufficiali.”
Una scelta mirata quella del Pescara, che punta su un profilo giovane ma motivato per affrontare al meglio le prossime settimane, in attesa del rientro di Desplanches.