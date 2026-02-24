Pescara, preso un portiere svincolato dopo l’infortunio di Desplanches

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo pescara 5-0 (168) desplanches

Dopo il grave infortunio occorso a Sebastiano Desplanches, il Delfino Pescara 1936 interviene prontamente sul mercato per garantire continuità tra i pali. L’estremo difensore titolare biancazzurro ha riportato una seria lesione al quadricipite nel corso della trasferta di Avellino e dovrà restare ai box per almeno due mesi.

Per sopperire all’assenza del numero uno, il club abruzzese ha ufficializzato l’ingaggio dello svincolato Magnus Brøndbo, giovane portiere classe 2005 pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico.

Il comunicato del club

La società ha reso noto l’accordo attraverso una nota ufficiale:

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Magnus Brøndbo. Il portiere vestirà la maglia numero 44 e sarà a disposizione dello staff tecnico già dai prossimi impegni ufficiali.”

Una scelta mirata quella del Pescara, che punta su un profilo giovane ma motivato per affrontare al meglio le prossime settimane, in attesa del rientro di Desplanches.

Altre notizie

file1 - 2026-02-24T130238.991

Pescara, niente lesione per Valzania: contro il Palermo potrebbe esserci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (94)

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, lo zampino del Var sulla caduta a Palermo. Castori: «Ci rifaremo con il Venezia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Entella 3-0 (6) tifosi curva nord

Serie B, spettacolo anche sugli spalti: Palermo leader per distacco, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
lupo

Il Messaggero: “Lupo: «Palermo corazzata, ma quando si rilassa può diventare vulnerabile»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
gorgone pescara

Il Messaggero: “Pescara, ora tocca a Insigne. Sfida al Palermo per riaccendere la salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
modena bisoli

Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Bisoli: «La più forte è il Venezia, Palermo con due giocatori fuori categoria»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (91)

Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Palermo tra le magnifiche del campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
csm_La_Penna_03f37f0db7 (1)

Gazzetta dello Sport: “Torna La Penna. Ma andrà in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
895513fae2

Corriere dello Sport: “Arriva la corazzata Palermo. Pescara, più Insigne per sperare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo pescara 5-0 (22) iachini tedesco

Salernitana, Raffaele vicino all’esonero: Iachini tra i possibili sostituti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Screenshot 2026-02-23 123818

Juve Stabia, Sade: «Possiamo puntare a vincere i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
adorante

Il Gazzettino di Venezia: «Adorante nuovo Doge. Sfida aperta con Pohjanpalo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file1 - 2026-02-24T130238.991

Pescara, niente lesione per Valzania: contro il Palermo potrebbe esserci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (99)

Il Barbera è il re della B: il Palermo al comando nella classifica tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo pescara 5-0 (168) desplanches

Pescara, preso un portiere svincolato dopo l’infortunio di Desplanches

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 105433

Palermo C5, un super Torcivia trascina i rosanero: 89ers battuti 7-6

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (94)

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, lo zampino del Var sulla caduta a Palermo. Castori: «Ci rifaremo con il Venezia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026