Il Barbera è il re della B: il Palermo al comando nella classifica tifosi

Il Palermo FC continua a correre, trascinato da un “Renzo Barbera” che si conferma autentico fortino. Nell’ultimo weekend è arrivata l’ottava vittoria consecutiva tra le mura amiche, un filotto che alimenta ambizioni importanti e certifica quanto la spinta del pubblico rosanero stia incidendo sul rendimento della squadra.

In una Serie B che sugli spalti non tradisce mai le aspettative, Palermo domina non solo in campo ma anche nelle graduatorie relative alle presenze allo stadio.

Di seguito i dati di “StadiaPostCards.com”:

La classifica spettatori (totale)

Palermo – 390.013 (14 partite)

Sampdoria – 302.140 (13 partite)

Cesena – 149.519 (13 partite)

Modena – 142.303 (13 partite)

Bari – 136.556 (13 partite)

Frosinone – 130.801 (12 partite)

Avellino – 123.512 (13 partite)

Reggiana – 118.366 (13 partite)

Catanzaro – 115.651 (13 partite)

Venezia – 111.357 (13 partite)

Mantova – 100.115 (13 partite)

Pescara – 96.344 (13 partite)

Empoli – 92.093 (14 partite)

Padova – 91.782 (13 partite)

Monza – 79.927 (13 partite)

Juve Stabia – 48.870 (12 partite)

Südtirol – 45.523 (12 partite)

Carrarese – 44.717 (13 partite)

Entella – 36.146 (13 partite)

Media spettatori

Palermo – 27.858

Sampdoria – 23.242

Cesena – 11.501

Modena – 10.946

Frosinone – 10.900

Bari – 10.504

Avellino – 9.501

Reggiana – 9.105

Catanzaro – 8.896

Spezia – 8.846

Venezia – 8.566

Mantova – 7.701

Pescara – 7.448

Padova – 7.068

Empoli – 6.578

Monza – 6.148

Juve Stabia – 4.073

Südtirol – 3.829

Carrarese – 3.394

Entella – 2.780

Numeri che certificano il primato rosanero sia nel totale sia nella media: quasi 28 mila spettatori a partita, un dato da categoria superiore. Il “Barbera” si conferma così un fattore determinante, capace di spostare equilibri e punti in classifica.

Il Palermo vola in campo e sugli spalti: quando la passione diventa motore, la Serie B può davvero trasformarsi in un palcoscenico da grande calcio.