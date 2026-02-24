Il Barbera è il re della B: il Palermo al comando nella classifica tifosi
Il Palermo FC continua a correre, trascinato da un “Renzo Barbera” che si conferma autentico fortino. Nell’ultimo weekend è arrivata l’ottava vittoria consecutiva tra le mura amiche, un filotto che alimenta ambizioni importanti e certifica quanto la spinta del pubblico rosanero stia incidendo sul rendimento della squadra.
In una Serie B che sugli spalti non tradisce mai le aspettative, Palermo domina non solo in campo ma anche nelle graduatorie relative alle presenze allo stadio.
Di seguito i dati di “StadiaPostCards.com”:
La classifica spettatori (totale)
Palermo – 390.013 (14 partite)
Sampdoria – 302.140 (13 partite)
Cesena – 149.519 (13 partite)
Modena – 142.303 (13 partite)
Bari – 136.556 (13 partite)
Frosinone – 130.801 (12 partite)
Avellino – 123.512 (13 partite)
Reggiana – 118.366 (13 partite)
Catanzaro – 115.651 (13 partite)
Venezia – 111.357 (13 partite)
Mantova – 100.115 (13 partite)
Pescara – 96.344 (13 partite)
Empoli – 92.093 (14 partite)
Padova – 91.782 (13 partite)
Monza – 79.927 (13 partite)
Juve Stabia – 48.870 (12 partite)
Südtirol – 45.523 (12 partite)
Carrarese – 44.717 (13 partite)
Entella – 36.146 (13 partite)
Media spettatori
Palermo – 27.858
Sampdoria – 23.242
Cesena – 11.501
Modena – 10.946
Frosinone – 10.900
Bari – 10.504
Avellino – 9.501
Reggiana – 9.105
Catanzaro – 8.896
Spezia – 8.846
Venezia – 8.566
Mantova – 7.701
Pescara – 7.448
Padova – 7.068
Empoli – 6.578
Monza – 6.148
Juve Stabia – 4.073
Südtirol – 3.829
Carrarese – 3.394
Entella – 2.780
Numeri che certificano il primato rosanero sia nel totale sia nella media: quasi 28 mila spettatori a partita, un dato da categoria superiore. Il “Barbera” si conferma così un fattore determinante, capace di spostare equilibri e punti in classifica.
Il Palermo vola in campo e sugli spalti: quando la passione diventa motore, la Serie B può davvero trasformarsi in un palcoscenico da grande calcio.