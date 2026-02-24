Pescara, niente lesione per Valzania: contro il Palermo potrebbe esserci

Il Palermo prepara la trasferta di domenica 1 marzo (ore 15) contro il Pescara con uno sguardo attento anche alle notizie che arrivano dall’infermeria biancazzurra.

Buone notizie per il tecnico pescarese: la risonanza magnetica a cui si è sottoposto Luca Valzania ha escluso traumi al ginocchio sinistro, dopo il fastidio accusato sabato scorso contro il Venezia FC. Il centrocampista aveva stretto i denti per una decina di minuti prima di lasciare il campo, sostituito da Gennaro Acampora. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno, come si legge su “Rete8.it”, ma filtra cauto ottimismo in vista della sfida del “Adriatico”.

Contro i rosanero mancherà invece Andrew Gravillon, fermato dal giudice sportivo. Da valutare anche Meazzi, uscito a Venezia con una ferita alla gamba che ha richiesto tre punti di sutura, mentre sono previsti controlli per Oliveri, Merola e Graziani, che però dovrebbero rientrare in gruppo.

Il Palermo, forte di un momento positivo e della spinta del proprio pubblico nelle ultime settimane, sa che all’Adriatico lo attenderà un Pescara determinato a recuperare uomini chiave. La corsa continua, e i rosanero vogliono far valere la propria solidità anche lontano dal Barbera.