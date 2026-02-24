Pescara, niente lesione per Valzania: contro il Palermo potrebbe esserci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
file1 - 2026-02-24T130238.991

Il Palermo prepara la trasferta di domenica 1 marzo (ore 15) contro il Pescara con uno sguardo attento anche alle notizie che arrivano dall’infermeria biancazzurra.

Buone notizie per il tecnico pescarese: la risonanza magnetica a cui si è sottoposto Luca Valzania ha escluso traumi al ginocchio sinistro, dopo il fastidio accusato sabato scorso contro il Venezia FC. Il centrocampista aveva stretto i denti per una decina di minuti prima di lasciare il campo, sostituito da Gennaro Acampora. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno, come si legge su “Rete8.it”, ma filtra cauto ottimismo in vista della sfida del “Adriatico”.

Contro i rosanero mancherà invece Andrew Gravillon, fermato dal giudice sportivo. Da valutare anche Meazzi, uscito a Venezia con una ferita alla gamba che ha richiesto tre punti di sutura, mentre sono previsti controlli per Oliveri, Merola e Graziani, che però dovrebbero rientrare in gruppo.

Il Palermo, forte di un momento positivo e della spinta del proprio pubblico nelle ultime settimane, sa che all’Adriatico lo attenderà un Pescara determinato a recuperare uomini chiave. La corsa continua, e i rosanero vogliono far valere la propria solidità anche lontano dal Barbera.

Altre notizie

Palermo Sudtirol 3-0 (99)

Il Barbera è il re della B: il Palermo al comando nella classifica tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo pescara 5-0 (168) desplanches

Pescara, preso un portiere svincolato dopo l’infortunio di Desplanches

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 105433

Palermo C5, un super Torcivia trascina i rosanero: 89ers battuti 7-6

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (94)

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, lo zampino del Var sulla caduta a Palermo. Castori: «Ci rifaremo con il Venezia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Entella 3-0 (6) tifosi curva nord

Serie B, spettacolo anche sugli spalti: Palermo leader per distacco, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo monza 0-3 (4) inzaghi

Tuttosport: “Con Superpippo aria di A a Palermo. Numeri da promozione per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
lupo

Il Messaggero: “Lupo: «Palermo corazzata, ma quando si rilassa può diventare vulnerabile»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
gorgone pescara

Il Messaggero: “Pescara, ora tocca a Insigne. Sfida al Palermo per riaccendere la salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
modena bisoli

Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Bisoli: «La più forte è il Venezia, Palermo con due giocatori fuori categoria»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (91)

Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Palermo tra le magnifiche del campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
csm_La_Penna_03f37f0db7 (1)

Gazzetta dello Sport: “Torna La Penna. Ma andrà in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (8)

Giornale di Sicilia: “Palermo, sette trasferte per la A. Serve uno scatto fuori casa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file1 - 2026-02-24T130238.991

Pescara, niente lesione per Valzania: contro il Palermo potrebbe esserci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (99)

Il Barbera è il re della B: il Palermo al comando nella classifica tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo pescara 5-0 (168) desplanches

Pescara, preso un portiere svincolato dopo l’infortunio di Desplanches

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 105433

Palermo C5, un super Torcivia trascina i rosanero: 89ers battuti 7-6

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (94)

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, lo zampino del Var sulla caduta a Palermo. Castori: «Ci rifaremo con il Venezia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026