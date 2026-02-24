L’ex Palermo Scurto riparte dalla Salernitana: sarà il vice di Cosmi

Nuova avventura in panchina per Giuseppe Scurto, che entra ufficialmente nello staff tecnico della US Salernitana 1919 come vice di Serse Cosmi. Per l’ex tecnico del settore giovanile del Palermo FC si tratta del primo incarico stabile in prima squadra dopo anni di brillante lavoro nei vivai italiani.

Scurto si è affermato come uno dei profili emergenti più interessanti del panorama giovanile nazionale. Indimenticabile il suo ciclo alla guida della Primavera rosanero: promozione con vittoria del campionato Primavera 2, conquista della Supercoppa di categoria e successiva salvezza in Primavera 1 in una stagione complicata per il club siciliano.

Il suo percorso lo ha visto protagonista anche nei settori giovanili di Trapani, SPAL, Roma (alla guida dell’Under 18), Torino – con cui ha sfiorato la Coppa Italia Primavera – e Lecce, consolidando la reputazione di tecnico capace di valorizzare e lanciare giovani talenti.

Fedele a un’idea di calcio propositiva e dinamica, spesso costruita sul 4-3-3, Scurto porta a Salerno esperienza, metodo e grande attenzione alla crescita individuale. Ora il salto tra i “grandi”, al fianco di Cosmi, per mettere il proprio bagaglio al servizio della causa granata.