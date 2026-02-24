Palermo in lutto: addio a Giovanni Pisciotta, storico tifoso rosanero

Il mondo rosanero è in lutto. È scomparso Giovanni Pisciotta, storico tifoso del Palermo, volto conosciuto e stimato nell’ambiente ultras e tra i sostenitori rosanero.

Giovanni ha lottato a lungo contro una brutta malattia, affrontando la sua battaglia con la stessa determinazione e passione che metteva ogni domenica per i colori del Palermo. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei social, dove in tanti – amici, ultras e semplici tifosi – hanno voluto ricordarlo con messaggi di affetto e cordoglio.

“Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace Americano”, si legge in uno dei tanti post pubblicati in suo ricordo. Un soprannome, “Americano”, che lo accompagnava da sempre e che lo aveva reso ancora più riconoscibile all’interno della tifoseria.

Giovanni Pisciotta era molto conosciuto nell’ambiente ultras rosanero, presenza costante allo stadio e punto di riferimento per tanti amici con cui condivideva l’amore per il Palermo. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra chi ha vissuto con lui trasferte, cori e momenti di aggregazione sotto i colori rosanero.

Alla famiglia di Giovanni Pisciotta vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Ilovepalermocalcio.com, che si stringe con affetto e rispetto in questo momento di grande dolore.