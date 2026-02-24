Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, lo zampino del Var sulla caduta a Palermo. Castori: «Ci rifaremo con il Venezia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (94)

Più amarezza per l’episodio che per il risultato. Marco Vigarani, sulle pagine del Corriere dell’Alto Adige, racconta il ritorno del Südtirol da Palermo con sentimenti contrastanti: prima sconfitta del 2026, ma soprattutto polemiche per il calcio di rigore che ha indirizzato la gara.

Secondo quanto riportato dal Corriere dell’Alto Adige, la decisione del Var ha ribaltato la scelta iniziale dell’arbitro Crezzini, che aveva ammonito Segre per simulazione senza concedere il penalty. Una valutazione che, per Vigarani, trova conferma anche nelle parole dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.

«La dinamica è chiarissima – ha scritto Calvarese sui social – Segre arriva per primo e Adamonis non commette fallo. Non c’è alcun tocco funzionale. In campo Crezzini vede bene, è eccessiva l’OFR. Chiamate come queste rendono poco credibile il Var».

Classifica invariata

Nonostante la delusione, la situazione in classifica resta solida. Il Südtirol è ancora nono, a +3 su Empoli, Carrarese e Padova, con un margine rassicurante di +7 sulla zona playout e +8 sul terzultimo posto. Intatto anche il distacco dai playoff, visto il passo falso del Cesena.

Come sottolinea Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, la trasferta del “Barbera” ha comunque offerto segnali confortanti sul piano del gioco e della personalità. Il Südtirol ha tenuto testa a una corazzata come il Palermo, creando occasioni e mostrando qualità nel possesso palla.

La carica di Castori

Fabrizio Castori, pur mantenendo prudenza sugli obiettivi, ha lanciato un messaggio chiaro: «Avrei firmato per perdere una sola partita nel 2026. È motivante affrontare subito il Venezia in casa, cercheremo di rifarci».

L’analisi del Corriere dell’Alto Adige è netta: la sconfitta pesa, ma non ridimensiona il percorso dei biancorossi. Il Südtirol resta compatto, convinto del proprio gioco e pronto a ripartire.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-24 105433

Palermo C5, un super Torcivia trascina i rosanero: 89ers battuti 7-6

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Entella 3-0 (6) tifosi curva nord

Serie B, spettacolo anche sugli spalti: Palermo leader per distacco, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo monza 0-3 (4) inzaghi

Tuttosport: “Con Superpippo aria di A a Palermo. Numeri da promozione per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
lupo

Il Messaggero: “Lupo: «Palermo corazzata, ma quando si rilassa può diventare vulnerabile»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
gorgone pescara

Il Messaggero: “Pescara, ora tocca a Insigne. Sfida al Palermo per riaccendere la salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
modena bisoli

Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Bisoli: «La più forte è il Venezia, Palermo con due giocatori fuori categoria»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (91)

Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Palermo tra le magnifiche del campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
csm_La_Penna_03f37f0db7 (1)

Gazzetta dello Sport: “Torna La Penna. Ma andrà in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (8)

Giornale di Sicilia: “Palermo, sette trasferte per la A. Serve uno scatto fuori casa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (49)

Giornale di Sicilia: “Palermo, attacco da record. Pohjanpalo come Toni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 075447

Giornale di Sicilia: “Ripresa a Torretta, Inzaghi carica i rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (24)

Giornale di Sicilia: “Alessia, la promessa a Joshua e quel posto in Curva Nord”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-24 105433

Palermo C5, un super Torcivia trascina i rosanero: 89ers battuti 7-6

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (94)

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, lo zampino del Var sulla caduta a Palermo. Castori: «Ci rifaremo con il Venezia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Entella 3-0 (6) tifosi curva nord

Serie B, spettacolo anche sugli spalti: Palermo leader per distacco, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo monza 0-3 (4) inzaghi

Tuttosport: “Con Superpippo aria di A a Palermo. Numeri da promozione per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
lupo

Il Messaggero: “Lupo: «Palermo corazzata, ma quando si rilassa può diventare vulnerabile»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026