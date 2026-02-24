Serie B, spettacolo anche sugli spalti: Palermo leader per distacco, Sampdoria seconda

La Serie B continua a regalare emozioni non solo sul campo, ma anche sugli spalti. Il campionato cadetto si conferma uno dei tornei più seguiti d’Italia per affluenza, grazie a piazze storiche e tifoserie capaci di fare la differenza. I dati forniti da StadiaPostCards.com certificano ancora una volta la forza del pubblico come vero dodicesimo uomo.

Palermo davanti a tutti

In testa alla classifica totale degli spettatori c’è il Palermo, che dopo 14 partite interne ha portato allo stadio 390.013 tifosi. Un dato nettamente superiore rispetto alla concorrenza e che conferma il “Barbera” come uno degli impianti più caldi della categoria.

Alle spalle dei rosanero si piazza la Sampdoria con 302.140 presenze in 13 gare, mentre più distanziate troviamo Cesena (149.519) e Modena (142.303). Seguono Bari (136.556) e Frosinone (130.801), a testimonianza di una Serie B ricca di piazze importanti.

La media per gara

Ancora più significativo il dato della media spettatori. Il Palermo guida anche questa graduatoria con 27.858 presenze a partita, davanti alla Sampdoria (23.242). Più staccate le altre: Cesena (11.501), Modena (10.946) e Frosinone (10.900) completano la top five.

Bari (10.504) e Avellino (9.501) restano sopra quota 9mila, mentre Reggiana, Catanzaro e Spezia si attestano tra gli 8 e i 9mila spettatori di media. Venezia (8.566) e Mantova (7.701) precedono Pescara (7.448), Padova (7.068) ed Empoli (6.578).

Chiudono la graduatoria Monza (6.148), Juve Stabia (4.073), Südtirol (3.829), Carrarese (3.394) ed Entella (2.780).

Un patrimonio per il campionato

Numeri che raccontano un torneo vivo, partecipato e capace di mantenere alto l’interesse settimana dopo settimana. In un campionato equilibrato e combattuto, il fattore pubblico può incidere in modo determinante nella corsa promozione e nella lotta salvezza.

La Serie B si conferma così non solo una fucina di talenti, ma anche un patrimonio di passione, tradizione e identità territoriale che continua a riempire gli stadi italiani.