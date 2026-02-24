Serie B, spettacolo anche sugli spalti: Palermo leader per distacco, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Entella 3-0 (6) tifosi curva nord

La Serie B continua a regalare emozioni non solo sul campo, ma anche sugli spalti. Il campionato cadetto si conferma uno dei tornei più seguiti d’Italia per affluenza, grazie a piazze storiche e tifoserie capaci di fare la differenza. I dati forniti da StadiaPostCards.com certificano ancora una volta la forza del pubblico come vero dodicesimo uomo.

Palermo davanti a tutti

In testa alla classifica totale degli spettatori c’è il Palermo, che dopo 14 partite interne ha portato allo stadio 390.013 tifosi. Un dato nettamente superiore rispetto alla concorrenza e che conferma il “Barbera” come uno degli impianti più caldi della categoria.

Alle spalle dei rosanero si piazza la Sampdoria con 302.140 presenze in 13 gare, mentre più distanziate troviamo Cesena (149.519) e Modena (142.303). Seguono Bari (136.556) e Frosinone (130.801), a testimonianza di una Serie B ricca di piazze importanti.

La media per gara

Ancora più significativo il dato della media spettatori. Il Palermo guida anche questa graduatoria con 27.858 presenze a partita, davanti alla Sampdoria (23.242). Più staccate le altre: Cesena (11.501), Modena (10.946) e Frosinone (10.900) completano la top five.

Bari (10.504) e Avellino (9.501) restano sopra quota 9mila, mentre Reggiana, Catanzaro e Spezia si attestano tra gli 8 e i 9mila spettatori di media. Venezia (8.566) e Mantova (7.701) precedono Pescara (7.448), Padova (7.068) ed Empoli (6.578).

Chiudono la graduatoria Monza (6.148), Juve Stabia (4.073), Südtirol (3.829), Carrarese (3.394) ed Entella (2.780).

Un patrimonio per il campionato

Numeri che raccontano un torneo vivo, partecipato e capace di mantenere alto l’interesse settimana dopo settimana. In un campionato equilibrato e combattuto, il fattore pubblico può incidere in modo determinante nella corsa promozione e nella lotta salvezza.

La Serie B si conferma così non solo una fucina di talenti, ma anche un patrimonio di passione, tradizione e identità territoriale che continua a riempire gli stadi italiani.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-24 105433

Palermo C5, un super Torcivia trascina i rosanero: 89ers battuti 7-6

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (94)

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, lo zampino del Var sulla caduta a Palermo. Castori: «Ci rifaremo con il Venezia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo monza 0-3 (4) inzaghi

Tuttosport: “Con Superpippo aria di A a Palermo. Numeri da promozione per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
lupo

Il Messaggero: “Lupo: «Palermo corazzata, ma quando si rilassa può diventare vulnerabile»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
gorgone pescara

Il Messaggero: “Pescara, ora tocca a Insigne. Sfida al Palermo per riaccendere la salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
modena bisoli

Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Bisoli: «La più forte è il Venezia, Palermo con due giocatori fuori categoria»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (91)

Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Palermo tra le magnifiche del campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
csm_La_Penna_03f37f0db7 (1)

Gazzetta dello Sport: “Torna La Penna. Ma andrà in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (8)

Giornale di Sicilia: “Palermo, sette trasferte per la A. Serve uno scatto fuori casa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (49)

Giornale di Sicilia: “Palermo, attacco da record. Pohjanpalo come Toni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 075447

Giornale di Sicilia: “Ripresa a Torretta, Inzaghi carica i rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (24)

Giornale di Sicilia: “Alessia, la promessa a Joshua e quel posto in Curva Nord”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-24 105433

Palermo C5, un super Torcivia trascina i rosanero: 89ers battuti 7-6

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (94)

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, lo zampino del Var sulla caduta a Palermo. Castori: «Ci rifaremo con il Venezia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Entella 3-0 (6) tifosi curva nord

Serie B, spettacolo anche sugli spalti: Palermo leader per distacco, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo monza 0-3 (4) inzaghi

Tuttosport: “Con Superpippo aria di A a Palermo. Numeri da promozione per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
lupo

Il Messaggero: “Lupo: «Palermo corazzata, ma quando si rilassa può diventare vulnerabile»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026