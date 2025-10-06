Palermo C5, rosanero scatenati e sempre primi in classifica: Giudecca Futsal travolto 7-0

Prosegue a vele spiegate il cammino del Palermo Calcio a5 che, nella quarta giornata di campionato, si impone con un roboante 7-0 sul fanalino di coda Giudecca Futsal.

La compagine rosanero resta a punteggio pieno guidando la classifica del girone A di Serie C1.

A firmare il successo per la squadra guidata da coach Rizzo la doppietta di Torcivia e le reti di Musso, Bonanno, Russo, Orlando e Miranda.

Primo Tempo:

Partita senza storia: il Palermo C5 inizia il match attaccando all’arma bianca non concedendo praticamente nulla agli avversari costretti ad abbassare il loro baricentro.

Nella prima frazione, infatti, sono tantissime le occasioni da rete per i padroni di casa che, sulla loro strada, trovano un ottimo Alagna, portiere del Giudecca Futsal.

La squadra di coach Rizzo continua a spingere forte, vedi il palo colpito da capitan Marretta abile a inserirsi dalle retrovie.

Il forcing dei rosanero viene premiato a pochi minuti dalla fine del primo tempo: calcio d’angolo battuto rapidamente da Bonanno, la sfera finisce sui piedi di Torcivia che trafigge l’estremo difensore del Giudecca firmando l’1-0.

Da quel momento in poi il Palermo Calcio a5 inizia a giocare sul velluto trovando altre due reti in rapida successione: 2-0 siglato da Musso (gol pazzesco dopo aver dribblato due avversari e messo a sedere il portiere) e 3-0 firmato da Bonanno a 10’’ dalla sirena.

Si va all’intervallo con i padroni di casa avanti di tre gol.

Secondo Tempo:

La ripresa inizia seguendo lo stesso canovaccio tattico della prima frazione: Palermo C5 proiettato in avanti e Giudecca Futsal rintanato nella propria metà campo.

La compagine rosanero, prima del triplice fischio, troverà la via della rete altre quattro volte: momentaneo 4-0 firmato da Russo, 5-0 siglato da Torcivia (doppietta per lui), 6-0 messo a segno da Orlando e definitivo 7-0 di Miranda che supera il portiere avversario con un pallonetto.

Non c’è più tempo: il Palermo Calcio a5 vince la sua quarta partita in campionato su altrettante gare disputate e resta a punteggio pieno guidando la classifica del girone A di Serie C1.