Palermo, Brunori non sarà “giocatore bandiera”

Un dettaglio regolamentare blocca l’inserimento di Matteo Brunori tra i “giocatori bandiera” del Palermo. Come chiarito da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nonostante l’attaccante si appresti a vivere la sua quinta stagione consecutiva in rosanero, non potrà beneficiare della deroga che gli consentirebbe di non occupare un posto tra gli over nella lista ufficiale.

Il nodo del prestito secco

La norma della Lega prevede che un calciatore possa essere considerato “bandiera” – e dunque escluso dal conteggio degli over – solo se il suo tesseramento per almeno cinque stagioni consecutive sia avvenuto a titolo definitivo, o in prestito con diritto di riscatto. Come spiega Vannini, nel caso di Brunori questo criterio non viene rispettato: il centravanti arrivò a Palermo nel 2021 in prestito secco dalla Juventus, e solo l’anno successivo fu acquistato a titolo definitivo.

L’attaccante italo-brasiliano, che ha il contratto in essere fino al 2027 e potrebbe a breve rinnovare fino al 2028, resterà dunque classificato come over. Un aspetto non secondario per la programmazione della rosa da parte del nuovo direttore sportivo, visto che le squadre di Serie B devono rispettare un numero limitato di calciatori over tesserabili.

Un chiarimento che conferma l’importanza dei dettagli giuridico-amministrativi nel calcio moderno, e che, come evidenziato dal Corriere dello Sport, impedisce a Brunori di entrare – almeno per ora – nel ristretto club delle “bandiere” rosanero.