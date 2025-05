Corriere dello Sport: “Palermo, ripartenza a due teste: Osti e Tognozzi per costruire il nuovo progetto”

PALERMO – Il Palermo si prepara a ripartire dopo una stagione deludente e lo fa cominciando dal vertice dell’area sportiva, identificata come il punto cruciale da cui rilanciare le ambizioni del club. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, prende corpo una “formula mista” per la direzione sportiva, in linea con le esigenze del City Football Group e utile a colmare le lacune emerse negli ultimi mesi.

Osti confermato, ma con nuovo ruolo

Carlo Osti, figura esperta e stimata, dovrebbe essere confermato nel progetto, ma con un ruolo più ampio e meno operativo: una sorta di responsabile dell’area tecnica, con funzioni di coordinamento. L’idea, spiegata da Vannini, è quella di permettere a Osti di capitalizzare la conoscenza acquisita in questi mesi, affiancandogli però un direttore sportivo giovane e con una visione moderna del calcio, più in linea con il DNA del City Group.

Matteo Tognozzi il nome nuovo per il futuro

Il profilo scelto sarebbe quello di Matteo Tognozzi, 38 anni, toscano, ex Juventus e con un curriculum internazionale di tutto rispetto. Dopo esperienze in Germania (Amburgo, Leverkusen), in Russia (Zenit) e in Spagna con il Granada (Serie B), dove ha lavorato per un anno e mezzo come ds in prima persona, Tognozzi si è liberato dall’incarico a febbraio ed è pronto a ripartire.

Secondo il Corriere dello Sport, l’idea piace anche a Osti, che vedrebbe nella collaborazione con Tognozzi una possibilità per completarsi e dare maggiore impulso a settori chiave come lo scouting e il vivaio, su cui la proprietà punta fortemente.

Gardini sempre più focalizzato sugli aspetti strategici

Il nuovo assetto dirigenziale vedrebbe Giovanni Gardini sempre presente come direttore generale, ma con un focus sempre più netto sulla gestione amministrativa, finanziaria e strategica del club, in vista – tra le altre cose – di un possibile accordo con il Comune per la gestione a lungo termine dello stadio Renzo Barbera.

Allenatore: solo sondaggi, si attende il nuovo ds

La scelta dell’allenatore sarà successiva alla definizione del nuovo assetto sportivo. Per adesso, riporta Vannini, si è solo nella fase di contatti formali. Uno dei nomi accostati al club è quello di Alberto Gilardino, ancora sotto contratto con il Genoa fino al 2026, e che dunque dovrebbe liberarsi prima di ogni trattativa concreta.

Ultimi allenamenti a Torretta, poi pausa estiva

Nel frattempo, la squadra è tornata ad allenarsi a Torretta, in quella che sarà l’ultima settimana prima della pausa estiva: il “rompete le righe” è previsto per venerdì.