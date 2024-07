Palermo, Brunori: «Dionisi ha portato idee nuove, i rinforzi alzano il livello»

Il capitano del Palermo Matteo Brunori rompe il silenzio. Dopo settimane in cui è finito al centro di voci di mercato e polemiche da parte dei tifosi, l’attaccante rosanero rilascia un’intervista ai microfoni del sito ufficiale del club:

«Da Livigno stiamo lavorando tantissimo, Dionisi ha portato idee nuove. I rinforzi alzano il livello che avevamo in squadra, fa tutto bene al gruppo. Sono alle prese con un affaticamento, nulla di grave, lavoro per rientrare in gruppo. È la seconda volta che vengo a Manchester, è sempre un’emozione bellissima. Ci alleniamo in una struttura magnifica. È un orgoglio per noi. Mancano pochi giorni alla sfida col Parma, abbiamo la testa lì e vogliamo partire bene. Ci prepariamo poi per la prima di campionato».

