Palermo, Brunori: «Leggere commenti negativi mi ha fatto veramente male. Mie parole a Venezia…»

Il capitano del Palermo Matteo Brunori rompe il silenzio. Dopo settimane in cui è finito al centro di voci di mercato e polemiche da parte dei tifosi, l’attaccante rosanero rilascia un’intervista ai microfoni del sito ufficiale del club:

«A Venezia mi sono espresso male. Il mio intento era far passare il messaggio che ci vuole equilibrio, di non esaltarsi nel momento di gioia e deprimersi in quello di delusione. Il Palermo andrà in Serie A, è solo questione di tempo. Giocare davanti a 30.00 persone deve essere la nostra forza. In questi due mesi ho preferito attendere e riflettere molto. Ho letto tanti commenti negativi, sia sui social che nei media, e questo mi ha fatto veramente male. Ho un legame fortissimo con la città. Rispetto le opinioni di tutti. Sono una persona e questi due mesi li ho vissuti in maniera non bella, quindi lo trasmettevo anche al di fuori. Sono riuscito a metabolizzare e darmi la carica per ricominciare al massimo».