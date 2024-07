Palermo, Brunori: «Un amore così grande non lo può rovinare una incomprensione. Mercato? Non mi interessa»

Il capitano del Palermo Matteo Brunori rompe il silenzio. Dopo settimane in cui è finito al centro di voci di mercato e polemiche da parte dei tifosi, l’attaccante rosanero rilascia un’intervista ai microfoni del sito ufficiale del club:

«Palermo mi ha dato tantissimo, io ho ricambiato con i fatti. Un amore così grande con questa piazza non lo può rovinare una incomprensione. Mercato? Sono stato accostato a tante squadre ma non m’interessa, penso solo al campo e agli obiettivi che abbiamo come squadra».

