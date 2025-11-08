Palermo, Blin resta a casa nonostante la convocazione: è in attesa di diventare papà

Era regolarmente convocato per la trasferta di Castellammare di Stabia, ma all’ultimo momento Blin è rimasto a Palermo. Il centrocampista francese, come comunicato dall’ambiente rosanero, non sarà in panchina nella gara contro la Juve Stabia perché in attesa di diventare nuovamente papà.

Juve Stabia-Palermo, le formazioni ufficiali del match

Il tecnico Filippo Inzaghi, che aveva inserito Blin nella lista dei disponibili, ha dato il suo consenso alla scelta del giocatore di restare vicino alla famiglia in un momento così speciale. Una decisione condivisa con il club e accolta con grande comprensione dal gruppo.

Come riportano le formazioni ufficiali, il Palermo potrà comunque contare su Giovane e Vasic come alternative in mezzo al campo, mentre Blin tornerà regolarmente a disposizione dopo la nascita del bambino.