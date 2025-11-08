Juve Stabia-Palermo, le formazioni ufficiali del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Queste le formazioni ufficiali della gara Juve Stabia-Palermo, valevole per la 12ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 17.15.

JUVE STABIA: 1 Confente, 4 Ruggero, 6 Bellich, 9 Gabrielloni, 24 Carissoni, 27 Candellone (C), 29 Correia, 33 Giorgini, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti.

A disposizione: 23 Boer, 3 Reale, 7 Burnete, 10 Pierobon, 11 Piscopo, 13 Varnier, 15 Baldi, 19 Stabile, 21 De Pieri, 37 Maistro, 45 Zuccon, 76 Mannini.

Allenatore: Abate.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 13 Bani, 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido).

Primo assistente: Mattia Regattieri (Finale Emilia).

Secondo assistente: Simone Pistarelli (Fermo).

Quarto ufficiale: Maria Marotta (Sapri).

VAR: Antonio Giua (Olbia).

AVAR: Francesco Meraviglia (Pistoia).

