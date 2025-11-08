Serie B, fine primi tempi: Frosinone avanti, Modena ko. Tutto fermo sugli altri campi

Novembre 8, 2025

Si chiudono i primi 45 minuti della 12ª giornata di Serie B, con pochi gol ma tanti equilibri in campo. Il Frosinone di Di Francesco è al momento in vetta grazie al vantaggio per 1-0 sul Modena, in un vero e proprio scontro diretto d’alta classifica. La rete che decide per ora il match consente ai ciociari di agganciare proprio gli emiliani a quota 24 punti.

Tutti gli altri campi, invece, fermi sullo 0-0: nessuna rete finora tra Empoli–Catanzaro, Mantova–Padova, Reggiana–Virtus Entella e Südtirol–Carrarese.

Risultati parziali (fine primo tempo)

Empoli – Catanzaro 0-0

Frosinone – Modena 1-0

Mantova – Padova 0-0

Reggiana – Virtus Entella 0-0

Südtirol – Carrarese 0-0

Classifica aggiornata (parziale, fine primi tempi)

Frosinone 24

Modena 24

Monza 23

Cesena 20

Palermo 19

Venezia 16

Catanzaro 16

Reggiana 16

Avellino 16

Carrarese 15

Padova 15

Juve Stabia 14

Virtus Entella 14

Bari 13

Südtirol 12

Empoli 12

Mantova 8

Spezia 8

Pescara 8

Sampdoria 7

