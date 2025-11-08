Serie B, fine primi tempi: Frosinone avanti, Modena ko. Tutto fermo sugli altri campi
Si chiudono i primi 45 minuti della 12ª giornata di Serie B, con pochi gol ma tanti equilibri in campo. Il Frosinone di Di Francesco è al momento in vetta grazie al vantaggio per 1-0 sul Modena, in un vero e proprio scontro diretto d’alta classifica. La rete che decide per ora il match consente ai ciociari di agganciare proprio gli emiliani a quota 24 punti.
Tutti gli altri campi, invece, fermi sullo 0-0: nessuna rete finora tra Empoli–Catanzaro, Mantova–Padova, Reggiana–Virtus Entella e Südtirol–Carrarese.
Risultati parziali (fine primo tempo)
Empoli – Catanzaro 0-0
Frosinone – Modena 1-0
Mantova – Padova 0-0
Reggiana – Virtus Entella 0-0
Südtirol – Carrarese 0-0
Classifica aggiornata (parziale, fine primi tempi)
Frosinone 24
Modena 24
Monza 23
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Catanzaro 16
Reggiana 16
Avellino 16
Carrarese 15
Padova 15
Juve Stabia 14
Virtus Entella 14
Bari 13
Südtirol 12
Empoli 12
Mantova 8
Spezia 8
Pescara 8
Sampdoria 7