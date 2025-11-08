Bari, pioggia di critiche per Nikolaou: “Bell’addormentato della difesa”
Bari – Un’altra occasione sprecata per il Bari, che a La Spezia non è riuscito ad andare oltre l’1-1 nonostante la superiorità numerica. Tra i protagonisti in negativo della sfida, come riportato da la Repubblica, c’è Dimitrios Nikolaou, difensore arrivato in prestito dal Palermo, giudicato tra i peggiori in campo.
Nelle pagelle pubblicate da la Repubblica, il centrale greco ha ricevuto un severo 4.5: «Neppure il ritorno da ex a La Spezia sveglia il bell’addormentato della difesa del Bari. Resta a guardare mentre Vlahovic costruisce l’azione del pareggio dei padroni di casa. Nel finale liscia un pallone sotto porta», si legge nel commento del quotidiano.
Una bocciatura pesante per un giocatore da cui ci si aspettava un impatto diverso, soprattutto dopo il trasferimento in prestito dal Palermo. L’ex rosanero, che a inizio stagione aveva lasciato il capoluogo siciliano per trovare maggiore continuità, sta faticando a imporsi anche in biancorosso, alternando prestazioni discrete ad altre nettamente sottotono.
Per il Bari, quello di Nikolaou rappresenta un segnale d’allarme in un reparto che continua a concedere troppo. Il difensore, chiamato a riscattarsi, avrà ora l’occasione di farlo già nel prossimo turno, quando i pugliesi proveranno a invertire la rotta dopo un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca.