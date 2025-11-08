Athletic Palermo, domenica sfida alla Nissa: «Testa bassa e pedalare»

Palermo – Sfida di prestigio al Velodromo Paolo Borsellino per l’Athletic Club Palermo, che domenica alle 15.00 ospiterà la Nissa per l’undicesima giornata del girone I di Serie D. Una gara dal sapore speciale per i nerorosa di Emanuele Ferraro, chiamati a reagire dopo la sconfitta per 3-2 in casa del Paternò.

«Ripartiamo con tanta amarezza per la partita di domenica scorsa – ha spiegato Ferraro – ma ormai l’abbiamo messa alle spalle. Avremmo meritato qualcosa in più, però dobbiamo guardare avanti. La Nissa è una corazzata costruita per vincere il campionato: dovremo dare il massimo per fare punti. È una squadra completa in ogni reparto. Noi dovremo fare l’Athletic: testa bassa e pedalare».

Per la sfida contro la formazione allenata da Giovanni Di Napoli, terza forza del torneo, Ferraro ha convocato 24 giocatori. Ancora fuori Crivello per un fastidio muscolare, mentre torna Fastiggi e debutta in nerorosa Gabriel Zaic.

Convocati Athletic Palermo

Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak.

Difensori: Fastiggi, Mazzotta, Mori, Rampulla, Panaro, Palumbo, Sanchez, Torres, Vesprini.

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Zaic, Zalazar.

Attaccanti: Bonfiglio, Bustos, Matera, Micoli.