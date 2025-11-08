Vivarini: «A Palermo abbiamo fatto una brutta figura. Mi aspetto una reazione rabbiosa contro il Monza»

Pescara – Alla vigilia della delicata sfida contro il Monza, in programma domani alle 17:15 allo stadio Adriatico, il tecnico del Pescara Vincenzo Vivarini ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi soprattutto sulla reazione che si aspetta dopo la sconfitta di Palermo.

«Non mi piace perdere come successo a Palermo – ha dichiarato Vivarini. Abbiamo fatto una brutta figura e l’ho detto chiaramente ai ragazzi. In settimana ho avuto un approccio molto crudo con loro: ho chiesto cosa pensassero di sé stessi e abbiamo ragionato su come reagire con rabbia. Mi aspetto che adesso arrivino i risultati».

Il tecnico biancazzurro ha spiegato di aver lavorato a fondo sui dettagli e sulla mentalità del gruppo: «La squadra sta lavorando bene e sviluppa valori adeguati alla categoria, ma dobbiamo ancora migliorare. Non solo sul piano fisico, ma anche nella capacità di restare lucidi dopo un gol subito. A Genova e a Palermo, complice la terza partita settimanale, abbiamo avuto cali che non voglio più vedere».

Sull’avversario, Vivarini non ha dubbi: «Il Monza è la squadra più forte del momento, dopo un inizio difficile ha trovato grande equilibrio. Nelle cinque vittorie ottenute ha sempre messo sotto gli avversari. Dovremo difenderci bene e giocare da squadra, evitando i duelli individuali. Se riusciremo a tenere il pallino del gioco, potremo metterli in difficoltà».

Buone notizie dall’infermeria: «Oliveri e Meazzi sono recuperati e saranno della partita, anche se non al meglio. Brandes ha mostrato le sue qualità, ma non partirà dall’inizio».

Infine, un pensiero affettuoso per Giovanni Galeone, figura storica del calcio pescarese: «Mi avete fatto tornare il sorriso – ha aggiunto Vivarini –. Non ho avuto la fortuna di essere allenato da lui, ma ho conosciuto l’uomo, e nella mia Francavilla abbiamo condiviso momenti bellissimi. Per noi non è mai morto, resta un riferimento».