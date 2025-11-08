Spezia troppo forte, Palermo Primavera sconfitto 3-1 al “Ferdeghini”
Lo Spezia vince 3-1 contro il Palermo Primavera al centro sportivo “Bruno Ferdeghini”, nella gara valida per l’8ª giornata del Girone B del campionato Primavera 2. Per i rosanero arriva una nuova battuta d’arresto in trasferta, dopo un primo tempo difficile e una reazione tardiva.
I padroni di casa partono forte e trovano subito il vantaggio al 16′ con Lorenzelli, bravo a battere Pizzuto su assist di Conte. Al 20′ arriva il raddoppio firmato dallo stesso Conte con una conclusione precisa dal limite, e al 30′ lo Spezia cala il tris ancora con Conte, autore di una doppietta con un sinistro a giro all’angolino.
Il Palermo prova a reagire e, dopo un palo di Grippa, accorcia le distanze nel recupero del primo tempo grazie a Di Mitri (46′), che chiude alla perfezione un triangolo con Brutto e insacca a tu per tu con Guidi.
Nella ripresa i rosanero provano a rientrare in partita, ma non riescono a trovare la rete per riaprire il match. Brutto e Di Mitri ci provano da fuori area, senza però fortuna. I cambi di Ribaudo, Di Gregorio e De Caro danno freschezza ma non cambiano il risultato, con lo Spezia che controlla fino al triplice fischio.
Con questo successo, lo Spezia consolida la sua posizione nelle zone alte della classifica, mentre il Palermo resta fermo a 5 punti, al penultimo posto, e dovrà cercare riscatto nella prossima giornata.