Serie B: il Modena pareggia in extremis, 2-2 a Frosinone. Vincono Empoli e Mantova. La classifica aggiornata
Terminano le gare della 12^ giornata di serie B giocate alle ore 15. Il Modena si salva in extremis, con Massolin che fa il 2-2 al 93′ consentendo ai canarini di conquistare un punto contro il Frosinone. Alle 17.15 il Palermo contro la Juve Stabia ha l’occasione di accorciare le distanze dalla capolista e agganciare lo stesso Frosinone al terzo posto.
Ecco i risultati delle gare delle 15:00 della 12^ giornata di Serie B:
Empoli-Catanzaro 1-0
L’Empoli vince di misura contro il Catanzaro grazie a un gol di Shpendi al 59′. La rete ha sbloccato una partita equilibrata, con l’Empoli che ha saputo gestire il vantaggio fino al fischio finale, conquistando tre punti fondamentali per la sua corsa verso la parte alta della classifica.
Frosinone-Modena 2-2
Partita emozionante tra Frosinone e Modena, che si conclude con un 2-2. La squadra di casa si porta in vantaggio al 9′ grazie a Koutsoupias, con Calo che raddoppia al 50′. Tuttavia, il Modena non molla e, dopo il gol di Zampano al 56′, trova il pareggio al 93′ con Massolin, riuscendo a strappare un punto a sorpresa proprio nel finale. Un risultato che consente al Modena di mantenere la sua posizione in classifica, ma che lascia il Frosinone con un po’ di amaro in bocca.
Mantova-Padova 1-0
Il Mantova vince in casa contro il Padova grazie a un gol di Ruocco all’84’. Un gol che arriva in un momento decisivo, regalando tre punti importantissimi alla squadra di casa. Una vittoria che dà fiducia al Mantova, mentre il Padova dovrà riflettere su una prestazione che non gli ha permesso di raccogliere punti.
Reggiana-Entella 0-0
Un pareggio senza reti tra Reggiana e Entella, con entrambe le squadre incapaci di sbloccare il risultato. Una partita poco emozionante che lascia spazio a riflessioni per entrambe le compagini, che non riescono a fare il salto di qualità necessario per migliorare la propria posizione in classifica.
Sudtirol-Carrarese 1-1
Il Sudtirol pareggia in casa contro la Carrarese con un risultato di 1-1. Gli ospiti sbloccano la gara al 49′ grazie a un rigore trasformato da Schiavi, ma il Sudtirol risponde subito con Odogwu, che segna al 52′ per il pareggio. Un punto che serve a entrambe le squadre, ma che non permette a nessuna delle due di fare un passo significativo verso i primi posti.
La classifica aggiornata
Modena 25
Monza – 23
Frosinone – 22
Cesena – 20
Palermo – 19
Venezia – 16
Reggiana – 16
Avellino – 16
Carrarese – 15
Catanzaro – 15
Juve Stabia – 14
Padova – 14
Empoli – 14
Entella – 14
Bari – 13
Südtirol – 12
Mantova – 11
Spezia – 8
Pescara – 8
Sampdoria – 7