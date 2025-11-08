Palermo, notte fonda a Castellammare: la Juve Stabia riporta a galla i fantasmi del passato

Brusco stop per il Palermo, che cade 1-0 sul campo della Juve Stabia nella 12ª giornata di Serie B. A decidere la gara è il gol di Cacciamani al 38′, arrivato dopo un errore difensivo dei rosanero.

La squadra di Filippo Inzaghi aveva approcciato bene il match, costruendo alcune buone occasioni con Augello e Brunori, ma col passare dei minuti ha perso ritmo e lucidità. La Juve Stabia ne ha approfittato, trovando il vantaggio e difendendolo con ordine fino al triplice fischio.

Nella ripresa il Palermo ha provato a reagire, colpendo anche una traversa con Giorgini, ma senza riuscire a cambiare il risultato. A peggiorare la serata è arrivata, nel finale, l’espulsione di Ranocchia al 90′, che ha chiuso di fatto la partita. Per i rosanero una sconfitta amara prima della sosta che riporta a galla i fantasmi del passato per il Palermo.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90’+4′ – Nervosismo sul finale, il match termina con il Palermo sconfitto 1-0.

90′ – 4′ di recupero.

90′ – Ranocchia espulso per protesta, il numero 10 si è beccato il doppio giallo.

88′ – Calcio di punizione per il Palermo: Augello calcia, non benissimo, e la spara lontana.

84′ – Anche Ranocchia viene ammonito.

79′ – Cambia anche Abate: Pierobon prende il posto di Leone.

76′ – Ancora un cambio per il Palermo: Diakitè prende il posto di Pierozzi.

74′ -Alla battuta va Leone, che calcia ma la palla si infrange sulla barriera rosanero.

73′ – Pierozzi trascina Cacciamani per terra, si becca il giallo.

70′ – Un cambio per parte. Abate sostituisce Gabrielloni per Burnete. Inzaghi mette dentro Corona al posto di Bereszynski prova a spostare gli equilibri e recuperare.

65′ – Calcio d’angolo guadagnato da Vasic: alla battuta Ranocchia ma la palla viene bloccata dal portiere.

62′ – Altri cambi nel Palermo: dentro Le Douaron e Vasic fuori Brunori e Palumbo

58′ – Proteste del Palermo per un presunto fallo in area, ma l’arbitro Marchetti lascia proseguire: l’intervento, comunque, sembrava avvenuto fuori dai sedici metri.

52′ – Brunori va alla battuta del calcio di punizione ma la palla finisce sulla barriera.

50′ – Calcio di punizione per il Palermo dal limite dell’area dopo un fallo di Ruggero su Pierozzi.

47′ – Il primo squillo della ripresa è della Juve Stabia, Ruggero calcia dalla distanza ma la palla finisce fuori.

46′ – Riprende il match. Inzaghi effettua il primo cambio: dentro Peda fuori Bani.

PRIMO TEMPO

45’+1 – Termina qui il primo tempo.

45′ – 1 minuto di recupero

44′ – Palermo in difficoltà, la difesa rosanero è spesso scoperta e soffre le ripartenze avversarie.

38′ – Juve Stabia in vantaggio: Cacciamani approfitta di uno scivolone di Pierozzi, supera Bani e di sinistro calcia e segna.

35′ – La Juve Stabia parte in contropiede con Correia, che però perde palla poco prima dell’ingresso in area.

28′ – Juve Stabia pericolosa con Leone che riceve di sponda e calcia in porta, la palla finisce alta.

24′ – I padroni di casa conquistano un angolo: Leone dalla bandierina mette in mezzo ma la palla si perde.

21′ – Punizione per la Juve Stabia, Mosti calcia ma Segre intercetta.

17′ – Brunori dialoga con Palumbo e mette in mezzo un cross calibrato sul secondo palo. Pierozzi è in anticipo ma sbaglia la misura del tocco per Pohjanpalo, vanificando una buona trama offensiva.

11′ – Ranocchia dalla destra effettua un cross direttamente in area ma non trova nessun compagno ad approfittarne.

6′ – Schema su palla ferma del Palermo: Palumbo pesca Augello con un cross tagliato appena fuori area. L’ex Cagliari impatta al volo, ma il tiro si spegne di poco a lato del palo.

5′ – Calcio d’angolo per il Palermo, che continua a premere nella metà campo avversaria.

4′ – Punizione a centrocampo per i rosanero: Ranocchia alza lo sguardo e scodella un pallone insidioso nel cuore dell’area.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO

JUVE STABIA: 1 Confente, 4 Ruggero, 6 Bellich, 9 Gabrielloni (Dal 70′ Burnete), 24 Carissoni, 27 Candellone (C), 29 Correia, 33 Giorgini, 55 Leone (Dal 78′ Pierobon), 77 Cacciamani, 98 Mosti. A disposizione: 23 Boer, 3 Reale, 7 Burnete, 10 Pierobon, 11 Piscopo, 13 Varnier, 15 Baldi, 19 Stabile, 21 De Pieri, 37 Maistro, 45 Zuccon, 76 Mannini. Allenatore: Abate.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo (Dal 62′ Vasic), 8 Segre, 9 Brunori (C)(Dal 62′ Le Douaron), 10 Ranocchia, 13 Bani (Peda dal 46′), 19 Bereszynski (Dal 70′ Corona), 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi (76′ Diakitè), 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Matteo Marchetti (Ostia Lido). Primo assistente: Mattia Regattieri (Finale Emilia). Secondo assistente: Simone Pistarelli (Fermo). Quarto ufficiale: Maria Marotta (Sapri). VAR: Antonio Giua (Olbia). AVAR: Francesco Meraviglia (Pistoia).

MARCATORI: Cacciamani 38′

NOTE: ammoniti Palumbo, Brunori, Augello, Ranocchia e Pierozzi. Espulso Ranocchia. Espulso il ds Lovisa dalla panchina della Juve Stabia.