Serie A, pari senza reti per Como e Cagliari: 0-0 anche tra Lecce e Verona. La classifica aggiornata
Poche emozioni e nessun gol nei due anticipi del sabato validi per l’undicesima giornata di Serie A. Al “Sinigaglia” termina 0-0 tra Como e Cagliari, un risultato che rallenta la corsa della squadra di Cesc Fabregas, al secondo pareggio consecutivo, ma che le consente comunque di agganciare momentaneamente Bologna e Juventus al quinto posto in classifica con 18 punti e di allungare di tre lunghezze sulla Lazio.
Situazione diversa per il Cagliari, che resta al 14° posto a quota 10 punti, a quattro lunghezze dalla zona retrocessione. Un pareggio che lascia qualche rammarico ai sardi di Ranieri, incapaci di concretizzare le poche occasioni create in un match equilibrato e povero di spunti tecnici.
Stesso copione anche al “Via del Mare”, dove Lecce e Hellas Verona si sono annullate con un altro 0-0. Il punto conquistato non cambia molto per entrambe: i giallorossi restano ancorati a 10 punti, mentre il Verona – ancora a secco di vittorie nelle ultime giornate – raggiunge il Genoa al penultimo posto con 6 punti, portandosi però a due lunghezze dalla Fiorentina, fanalino di coda.
Classifica di Serie A (dopo le gare delle 15:00)
Napoli 22
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 18*
Lazio 15
Udinese 15
Cremonese 14*
Atalanta 13
Sassuolo 13
Torino 13
Cagliari 10*
Lecce 10*
Pisa 9*
Parma 7
Genoa 6
Verona 6*
Fiorentina 4
*Una partita in più