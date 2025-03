Palermo, Blin: «All’Arechi sarà difficile, serve una grande prestazione»

A poche ore dal fischio d’inizio di Salernitana–Palermo, in programma domani, domenica 30 marzo, alle ore 17.15, a parlare è uno dei leader silenziosi del centrocampo rosanero: Alexis Blin. Il numero 28 del Palermo, intervistato da Giulia Nasca per TRM, ha analizzato il valore della sfida contro i granata e l’importanza dell’approccio mentale, soprattutto in un campo caldo come l’Arechi.

«Quanto vale questa partita? Vale tre punti, come tutte le altre, ma per noi è fondamentale prenderli – ha spiegato Blin –. Non basta andar lì e giocare timidamente. Serve fiducia, determinazione e una prestazione all’altezza. Prima della sconfitta con la Cremonese eravamo in un buon momento, con cinque risultati utili consecutivi. Quella battuta d’arresto non ci ha abbattuto: la sosta ci è servita per ritrovare lucidità mentale».

Il centrocampista francese ha poi ricordato il suo ultimo precedente personale a Salerno, nella scorsa stagione, quando con la maglia del Lecce riuscì a conquistare l’intera posta proprio all’Arechi. «L’anno scorso ho pure vinto lì, allora spero che andrà come è andata lo scorso anno per me. E’ sempre difficile giocare fuori casa a Salerno, però è anche difficile per loro giocare a casa loro perché hanno una posizione di classifica che non è comoda e per la salvezza capisco molto bene quello che stanno provando. Ho giocato tanti anni nella mia carriera con questo stesso obiettivo, quindi è una posizione dove ad inizio partita provi a spingere al massimo davanti al tuo pubblico, però se non riesci a fare bene come voi e perdi un po’ di fiducia, perdi un po’ il ritmo della partita e poi può diventare per noi un vantaggio e quindi proverò a dare questo messaggio alla squadra. Questa è la mia esperienza, però abbiamo tanti giocatori di esperienza in rosa, che possono anche cambiare il senso della partita in qualsiasi momento».