Giornale di Sicilia: “Palermo-Bari. Bereszynski in tribuna per assistere al match”

PALERMO – Dopo settimane di trattative, il Palermo ha chiuso per Bartosz Bereszynski. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il laterale polacco, svincolato, si legherà ai rosanero fino a giugno con opzione di rinnovo per la prossima stagione.

Visite mediche e primo bagno di folla

Il difensore ha già sostenuto le visite mediche e manca soltanto l’annuncio ufficiale. Nel frattempo, sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia, Bereszynski ha assistito al secondo tempo della sfida contro il Bari al “Barbera”, vivendo da vicino l’entusiasmo del pubblico che presto sarà anche il suo.

Lavoro del ds Osti

L’operazione porta la firma di Carlo Osti, che conosce bene il polacco dai tempi della Sampdoria. Inizialmente legata a una possibile uscita di Verre, mai concretizzata, la trattativa si è sbloccata per le necessità numeriche della retroguardia. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club ha scelto di affondare il colpo anche in vista della Coppa d’Africa, che vedrà impegnato Diakité con il Mali.

Un rinforzo d’esperienza

Classe 1992, Bereszynski porta duttilità e esperienza a disposizione di Inzaghi: può ricoprire più ruoli nella linea difensiva e rappresenta un acquisto importante per equilibrare l’organico. Una mossa che, secondo Radicini sul Giornale di Sicilia, testimonia la volontà della società di garantire al tecnico una rosa competitiva fino al termine del campionato.