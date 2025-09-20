Giornale di Sicilia: “Il Barbera è da record. Mai così nell’era City”

Un’altra notte da record per il “Barbera”. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sfida contro il Bari ha portato sugli spalti ben 32.363 spettatori, tra abbonati e paganti. Numeri straordinari che confermano l’entusiasmo crescente attorno al Palermo di Inzaghi e segnano il primato assoluto di presenze in campionato nell’era City Football Group.

Numeri da grande piazza

È la terza volta in stagione che il club rosanero supera quota 30 mila spettatori, la quarta considerando anche l’amichevole estiva contro il Manchester City. In particolare, evidenzia ancora Arena sul Giornale di Sicilia, i dati di domenica hanno superato quelli già importanti del 30 agosto con il Frosinone (32.181) e del maggio 2023 contro il Brescia (32.235).

Un ambiente che cresce

Il sostegno del pubblico non è stato solo numerico: cori per quasi tutta la partita, incitamento costante nei momenti più difficili e un volume che si alzava quando Brunori e compagni si lanciavano in avanti. Segnali che, sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, confermano la costruzione di un ambiente sempre più coeso attorno alla squadra.

Trasferte e scelte societarie

Le restrizioni sulle trasferte, come quelle di Bolzano e le possibili di Udine e Cesena (indicate come gare a rischio dall’Osservatorio), hanno reso ancora più compatto il pubblico palermitano. Non a caso, contro il Bari, i posti rimasti vuoti erano pochissimi. L’assenza dei tifosi pugliesi e il via libera delle autorità hanno consentito ai residenti in Sicilia di occupare anche il settore ospiti, colorando ulteriormente lo stadio di rosanero. Una decisione, spiega Arena sul Giornale di Sicilia, presa dalla società solo poche ore prima del match, in netta controtendenza con quanto accaduto a Bolzano, dove ai siciliani era stato vietato l’accesso al settore ospiti.

Prossima sfida

Ora l’appuntamento è per martedì 30 settembre, in notturna, contro il Venezia. Il club spera in un nuovo pienone, anche in un turno infrasettimanale: una prova ulteriore della forza di un pubblico che sta diventando il vero dodicesimo uomo in campo.