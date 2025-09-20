La società ha deciso: dopo Juve-Inter non vedi più il campo | Confronto durissimo negli spogliatoi

La rivalità tra Juventus e Inter è accesissima.

La rivalità tra Juventus e Inter, conosciuta come “Derby d’Italia”, è una delle più antiche e intense del calcio italiano. L’espressione fu coniata negli anni ’60 da Gianni Brera, a sottolineare come questa sfida non rappresentasse solo due squadre, ma due simboli opposti del Paese: Torino, città industriale e operaia, e Milano, capitale economica e culturale in continua evoluzione.

Il Derby d’Italia è stato spesso decisivo per la lotta allo scudetto, alimentando polemiche e discussioni fuori dal campo. Il caso più celebre resta quello del 1998, quando un discusso contatto in area tra Ronaldo e Iuliano non fu sanzionato dall’arbitro, episodio che ancora oggi i tifosi interisti ricordano come simbolo di presunti favori arbitrali alla Juventus.

Un’altra tappa chiave è stata Calciopoli nel 2006: lo scandalo delle intercettazioni portò alla revoca di due scudetti ai bianconeri, con l’assegnazione di uno all’Inter. Da quel momento le tensioni tra le tifoserie si sono ulteriormente inasprite, con reciproche accuse di “scudetti di cartone” e rivendicazioni di superiorità.

Negli anni più recenti, la rivalità si è riaccesa con forza: dal dominio juventino degli anni 2010 fino alla rinascita interista sotto Conte e Inzaghi. Oggi ogni sfida tra bianconeri e nerazzurri resta un appuntamento imperdibile, non solo per i tifosi, ma per l’intero calcio italiano, che in questo confronto vede condensata la sua storia di passioni, rivalità e polemiche senza tempo.

Sommer sotto osservazione

La pesante sconfitta dell’Inter ha acceso i riflettori sulla prestazione di Yann Sommer, giudicato poco reattivo in due dei quattro gol subiti. Le critiche non si sono fatte attendere e il tema del portiere è diventato centrale nelle riflessioni nerazzurre. Cristian Chivu, secondo indiscrezioni, avrebbe affrontato la questione con il suo staff ad Appiano, valutando possibili correttivi immediati.

Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe il cambio tra i pali già dalla prossima sfida di Amsterdam contro l’Ajax. In quel caso, a difendere la porta dell’Inter potrebbe essere Josep Martinez, che non gioca dall’11 maggio, giorno della vittoria nerazzurra contro il Torino.

Il futuro tra continuità e nuove scelte

La decisione, però, non andrebbe interpretata come una bocciatura per Sommer. Piuttosto, Chivu vorrebbe lanciare un messaggio di competitività al gruppo, ribadendo che nessuna maglia da titolare è scontata. Sommer resta infatti considerato un portiere affidabile ed esperto sia dal tecnico che dal club.

Parallelamente, l’Inter vuole valutare più da vicino Martinez, per capire se possa rappresentare una risorsa non solo immediata ma anche futura. Se il portiere spagnolo non dovesse convincere, non si esclude l’apertura di un casting di mercato per individuare l’erede dello svizzero, puntando prima su ciò che già si ha in casa.