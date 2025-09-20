Palermo-Bari, Inzaghi: “Insieme”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Dopo la partita di ieri sera al Renzo Barbera tra Palermo e Bari, vinta per 2-0 dalla formazione di Filippo Inzaghi, continua l’euforia in casa rosanero. Il match di ieri sera ha dimostrato il grande livello caratteriale della squadra, che ha sempre cercato la vittoria non accontentandosi mai del pareggio.

“Insieme”, questo il messaggio di mister Inzaghi alla sui propri canali social, accompagnato dall’immagine della squadra in cerchio a fine partita. Messaggio che va a confermare la grande coesione dimostrata ieri sera dai rosanero, che hanno lottato per oltre 90 minuti portando i tre punti

