Spezia, D’Angelo: «Dobbiamo invertire la rotta, Soleri è entrato molto bene»

In seguito alla sconfitta casalinga per 3-1 dello Spezia contro la Juve Stabia, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei liguri Luca D’Angelo, commentando la pesante sconfitta subita dai suoi.

Queste le parole di mister D’Angelo: «Eravamo partiti con propositi importanti, la squadra si era allenata bene. Il gol ci ha messo in difficoltà, ma non mi nascondo dietro fattori psicologici difficilmente verificabili. Se abbiamo giocato una partita così brutta non mi tiro indietro. Giocando una partita bruttissima l’avevamo anche riaperta, sul 1-2 l’inerzia sembrava spostarsi quindi io non sono stato bravo a prepararla nella maniera giusta a livello calcistico e motivazionale. Abbiamo meritato di perdere, abbiamo preso gol dopo 1′ e siamo andati in difficoltà. Loro hanno giocato meglio di noi e credo nell’aspetto mentale, ma non ci dobbiamo nascondere. Abbiamo giocato male a calcio sotto ogni punto di vista, in tutti i reparti: di quello devo rispondere io, perché i giocatori hanno fatto ciò che ho chiesto e messo tutto ciò che avevano. Il centrocampo a Empoli mi era piaciuto, era dinamico e pensavo stesse bene in una partita di questo tipo. Soleri? Ho fatto la scelta di lasciarlo in panchina perché mi sembrava che i titolari stessero meglio, lui è entrato molto bene Preoccupato? Chi fa il mio mestiere un po’ preoccupato deve essere sempre. Ci deve essere da parte di tutti, perché la B è difficile e dobbiamo invertire la rotta soprattutto nelle prestazioni. Non stiamo facendo bene. Sono due anni che i tifosi ci applaudono. Oggi abbiamo fatto malissimo ed è giusto che fischino»

