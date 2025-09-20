Juve Stabia, Abate: «Vittoria su un campo difficile»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

In seguito alla vittoria per 1-3 della Juve Stabia in casa dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa il mister delle vespe Ignazio Abate, che ha commentato il match e parlando dei progressi fatti dai suoi giocatori.

Queste le parole di mister Abate: «Non mi lascio condizionare dal risultato, soprattutto ora. Quello che mi interessava era vedere progressi dalla mia squadra e, più che la vittoria, sono contento per come sia arrivata: su un campo difficile contro una grande squadra. Siamo venuti qui per metterli in difficoltà con il palleggio. Hanno qualità e fisicità, ma ci siamo difesi con ordine e cuore. Questi sono i progressi che vedo. Non abbiamo fatto niente, dobbiamo crescere ancora»

Ultimissime

Terremoto a Palermo: nel pomeriggio scossa 3.3 a Ustica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Serie A: un rigore di Orban risponde a Conceição, Verona-Juve senza vincitori. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Venezia-Cesena, Mangraviti: «Contro il Palermo ci sarà da correre, Inzaghi un vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Serie C Girone C, pari per il Catania. Il Siracusa cade a Crotone. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Venezia-Cesena, Mignani: «Prendiamoci questa vittoria e prepariamo la prossima sfida»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025