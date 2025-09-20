Juve Stabia, Abate: «Vittoria su un campo difficile»

In seguito alla vittoria per 1-3 della Juve Stabia in casa dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa il mister delle vespe Ignazio Abate, che ha commentato il match e parlando dei progressi fatti dai suoi giocatori.

Queste le parole di mister Abate: «Non mi lascio condizionare dal risultato, soprattutto ora. Quello che mi interessava era vedere progressi dalla mia squadra e, più che la vittoria, sono contento per come sia arrivata: su un campo difficile contro una grande squadra. Siamo venuti qui per metterli in difficoltà con il palleggio. Hanno qualità e fisicità, ma ci siamo difesi con ordine e cuore. Questi sono i progressi che vedo. Non abbiamo fatto niente, dobbiamo crescere ancora»