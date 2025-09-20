Venezia, Stroppa: «Abbiamo preso due gol evitabili, Cesena squadra veloce»

Nel post partita del match tra Venezia e Cesena, vinto dai romagnoli per 2-1, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei lagunari Giovanni Stroppa, commentando la partita ed i gol subiti dai suoi.

«osa non ha funzionato è che abbiamo preso due gol evitabili. Nel calcio d’angolo potevamo fare meglio in marcatura, nel secondo eravamo a difesa schierata da una rimessa laterale. Il Cesena ci ha aspettato e cercava di ripartite. A livello di atteggiamento c’è stata qualche giornata troppo timida, e troppo poca individualità nel fare le cose» ha dichiarato il mister dei veneti, che ha poi continuato: «Dopo il gol in difesa ho fatto un cambio solo: Schingtienne per Venturi, poi ho dovuto togliere Franjic. Mi sono piaciuti molto Fila e Casas a livello caratteriale. Ci sta prendere gol così, ma dobbiamo reagire ed essere padroni di quello che dobbiamo riprendere. In parte lo abbiamo fatto, ma serve fare di più»

Stroppa ha poi lasciato delle dichiarazioni sul Cesena, prossimo avversario del Palermo: «Sapevo di trovare un Cesena così. Credo che abbiamo fatto abbastanza bene, ma non così bene per portare a casa il risultato. Stimo Mignani tanto, colgo l’occasione per salutare Castagneti, un ragazzo straordinario. Sono partite difficili, soprattutto con trenta gradi. Non dico di volere il fresco per correre di più, perchè c’è anche un aspetto mentale da mettere a posto. Mi spiace anche per il tiro di Doumbia, parato da un difensore del Cesena. In tutto questo negli ultimi sette di recupero non abbiamo mai giocato»