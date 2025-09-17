Palermo-Bari, il Barbera si riempie: raggiunta quota 27.546 cuori rosanero
In vista della sfida di venerdì sera contro il Bari, in programma alle 21:00 allo stadio Renzo Barbera, cresce l’entusiasmo in casa Palermo.
Il club rosanero, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato che è stata raggiunta la quota di 27.546 biglietti venduti, a conferma della grande attesa per il match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie BKT. Lo stadio si prepara così a spingere la squadra di Filippo Inzaghi in una delle partite più sentite della stagione.
