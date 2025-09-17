Palermo-Bari: trasferta vietata ai tifosi pugliesi. Il comunicato

Era una notizia nell’aria e adesso è arrivata l’ufficialità: dopo Venezia, anche la trasferta di Palermo sarà vietata ai tifosi del Bari. La gara contro i rosanero, valida per la 4ª giornata di Serie BKT e in programma venerdì 19 settembre alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera, vedrà quindi limitazioni all’accesso per i sostenitori biancorossi.

Di seguito il comunicato ufficiale del club pugliese:

“In merito ai tagliandi di accesso al settore ospiti dello stadio Renzo Barbera per la gara Palermo-Bari, 4ª giornata Serie BKT in programma alle ore 21:00 di venerdì 19 settembre, il CASMS, presieduto dal Prefetto di Palermo, ha stabilito che la vendita dei tagliandi sia vietata per il settore ospiti e per tutti i settori dell’impianto ai residenti nella provincia di Bari”

