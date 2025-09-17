Juve Stabia, Giorgini: «Con Castori si giocava poco la palla dietro, mentre con Abate è diverso»

Andrea Giorgini, nuovo difensore della Juve Stabia, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa. Queste le sue parole, riprese da ViviCentro.it:

«Sono molto felice di essere a Castellammare, dal primo contatto con il direttore che mi ha espresso fiducia e stima ho capito che era la scelta giusta. Avevo bisogno di nuovi stimoli e Castellammare era la piazza ideale per me».

Sul cambio di guida tecnica ha aggiunto: «Non è facile passare a due stili di gioco completamente differenti, spero di migliorare e dare il mio apporto. Con Castori dietro si giocava poco la palla mentre con Abate la costruzione avviene dal basso, cercavo proprio questo, mi piace giocare la palla».

Parole anche sulla competizione interna: «La competizione sana nel nostro ruolo ci permette di mantenere alta la concentrazione, dobbiamo lottare tutti per lo stesso obiettivo in un campionato difficile».

Infine un ringraziamento ai tifosi: «Ringrazio i tifosi per il supporto che ci hanno dato e ci daranno in futuro