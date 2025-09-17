Venezia, Bjarkason: «Impareremo dagli errori di Pescara. Il gioco di Stroppa mi entusiasma»

Bjarki Bjarkason, esterno offensivo del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro il Cesena.

«Abbiamo iniziato bene vincendo in Coppa Italia e poi anche contro il Bari. È vero che quando non si riesce a vincere è comunque importante non perdere, ma nella prossima partita dobbiamo ritrovare il ritmo mostrato contro Bari e Mantova. In questa settimana abbiamo rivisto gli errori commessi a Pescara e cercheremo di imparare da essi, lavorando bene insieme: in questo modo le cose andranno per il meglio».

Sul lavoro con Stroppa: «Mi piace molto come lavora il mister e il modo in cui vuole farci giocare: andare in pressione, restare alti in campo e mettere tanta intensità. Questo approccio, così aggressivo e deciso, mi entusiasma davvero. Sin dall’inizio dell’anno mi ha dato fiducia e fino ad ora ho sempre giocato tutte le partite».

Spazio anche a un commento sugli avversari: «Il Cesena è una squadra di valore, lo ha dimostrato lo scorso anno e lo sta confermando anche in queste prime partite. Però dobbiamo concentrarci solo su di noi, sul nostro gioco e sul lavoro di squadra».

Bjarkason ha infine ricordato le difficoltà legate all’infortunio della passata stagione e il ruolo in cui si trova più a suo agio: «Il periodo fuori dal campo non è stato facile, ma ho lavorato per rientrare più forte. Ora sto giocando a sinistra, una posizione che mi piace molto e che conoscevo fin da bambino. Naturalmente l’importante è essere a disposizione, ma in questo ruolo mi trovo bene».