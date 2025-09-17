Crisi Sampdoria, Franco Ordine lancia l’allarme: «Segnali inquietanti. Proprietà chiarisca la sua strategia»

Il giornalista Franco Ordine, intervenuto oggi a Telenord, ha espresso grande preoccupazione per la situazione della Sampdoria, parlando di segnali di allarme che non possono essere ignorati.

Secondo Ordine, la squadra blucerchiata si trova in una fase critica: «La Sampdoria sta attraversando una crisi che sembra senza ritorno. La proprietà deve uscire allo scoperto e chiarire se ha realmente le risorse per sostenere il club. Non possiamo più aspettare».

Il giornalista ha poi sottolineato la necessità di intervenire sul mercato: «Serve almeno tre innesti mirati. Guardando agli svincolati, bisogna trovare giocatori in grado di dare subito una mano, perché il tempo stringe. E non dimentichiamo il portiere: è un ruolo chiave e non possiamo permetterci improvvisazioni».

Ordine ha chiuso il suo intervento con un monito chiaro: «La società deve prendere decisioni concrete, e farlo in fretta, altrimenti la situazione rischia di precipitare ulteriormente»