Empoli, Elia: «Salvezza obiettivo primario, poi penseremo a sognare»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2025

Salvatore Elia, esterno dell’Empoli, ha commentato la recente vittoria contro lo Spezia ai microfoni di Radio Lady, raccontando emozioni e obiettivi stagionali.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, ma siamo riusciti a rimontare e questo ci dà grande soddisfazione», ha detto Elia, ex della sfida, «per me aveva un significato particolare, perché certe partite regalano emozioni uniche. Non vedevo l’ora di affrontarla».

L’attaccante ha poi parlato del suo inserimento nel gruppo: «L’accoglienza qui è stata splendida. Formare un gruppo da zero non è semplice, ma ci sono ragazzi umili e determinati, e questo facilita tutto. I tifosi? Sono fondamentali, ci danno quella carica in più che a volte fa la differenza».

Sui traguardi stagionali, Elia mantiene i piedi per terra: «In Serie B bisogna partire con umiltà. Qui prima puntiamo a consolidarci e a centrare la salvezza, poi vedremo fino a dove potremo arrivare».

Infine, un breve bilancio del suo percorso personale: «All’Atalanta ho fatto tutta la trafila nelle giovanili con compagni come Bastoni, Colpani e Zortea, e giocatori come Carnesecchi e Kulusevski mi hanno formato molto. La Serie C mi ha temprato sia fisicamente sia mentalmente. Palermo è stata dura per via di un infortunio importante, ma queste esperienze ti rafforzano. Lo Spezia? È stata una botta, ma nel calcio bisogna resettare e ripartire, e io l’ho fatto con ancora più voglia di crescere».

Ultimissime

Juve Stabia, Lovisa: «Per noi la Serie B è da difendere, serve più entusiasmo da parte della piazza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2025
Sinner

Sinner nel mirino di Fedez: il campione pensa al tennis, non alle polemiche

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2025

Empoli, Elia: «Salvezza obiettivo primario, poi penseremo a sognare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2025

Crisi Sampdoria, Franco Ordine lancia l’allarme: «Segnali inquietanti. Proprietà chiarisca la sua strategia»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2025

Palermo-Bari, il Barbera si riempie: raggiunta quota 27.546 cuori rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2025