Sinner nel mirino di Fedez: il campione pensa al tennis, non alle polemiche

Mentre Jannik Sinner ha ripreso ad allenarsi a Montecarlo per preparare il finale di stagione, il suo nome torna virale per ragioni extra sportive. A far discutere è una strofa del nuovo singolo di Fedez, in uscita venerdì 19 settembre, anticipata dal cantante nelle proprie storie Instagram.

Nel testo, oltre a riferimenti a Carlo Acutis ed Elly Schlein, compare anche il numero due del ranking mondiale: «L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler». Una provocazione che richiama le origini del tennista, nato a San Candido e cresciuto a Sesto, in Alto Adige, in una famiglia di madrelingua tedesca.

Sinner è da tempo bersaglio di critiche e pregiudizi legati alla sua identità sudtirolese, con haters che ne mettono in dubbio l’italianità nonostante i risultati straordinari. A 23 anni ha già vinto 20 titoli Atp, di cui 4 Slam e le Atp Finals, portando inoltre due volte l’Italia alla conquista della Coppa Davis e issandosi fino al numero 1 del mondo, prima di cedere il trono a Carlos Alcaraz dopo l’ultima finale degli Us Open.

Per molti, Sinner è già il più grande tennista italiano di sempre e potrebbe diventare il più grande sportivo nella storia del nostro Paese. E mentre la polemica musicale accende i social, il campione resta focalizzato sul campo: tra pochi giorni inizierà la tournée asiatica che aprirà un finale di stagione denso di appuntamenti chiave.