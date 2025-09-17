Juve Stabia, Lovisa: «Per noi la Serie B è da difendere, serve più entusiasmo da parte della piazza»

A margine della conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti della Juve Stabia, Andrea Giorgini e Alessandro Gabrielloni, ha parlato il direttore sportivo dei gialloblù Matteo Lovisa. Il DS, alla luce del presunto pessimismo emerso in questo inizio di stagione, ha voluto mandare un messaggio alla piazza.

«Sono convinto che sia Andrea che Alessandro possano darci quella qualità che serve al gruppo, ringrazio la proprietà per gli sforzi in questo mercato. Voglio fare una riflessione sul momento attuale, non mi piace il clima che si sta respirando, i pareggi non sono sconfitte e per una piazza come Castellammare la Serie B é da difendere, serve più entusiasmo da parte della piazza. La nostra squadra ha un’identità forte, son contento di Andrea e Alessandro così come gli altri ragazzi perché hanno sposato a pieno il progetto» ha dichiarato il DS, che ha poi proseguito: «Durante l’anno ci sono sempre momenti positivi e negativi, l’unica cosa che conta sono i punti a fine campionato, bisogna essere equilibrati nei giudizi. Alessandro è arrivato in prestito secco perché il Como non voleva privarsene, l’obbligo per Andrea é legato a condizioni fattibili che lo porteranno ad essere un calciatore gialloblù a titolo definitivo a partire dal 1 luglio 2026»