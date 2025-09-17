Padova, per Baselli si teme un lungo stop

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2025

Dopo esser stato costretto al forfait a causa di un problema muscolare patito nel riscaldamento pre-Frosinone, c’è grande apprensione in casa Padova per le condizioni di Daniele Baselli.

Come riportato da “Il Gazzettino”, gli esami sostenuti dal centrocampista avrebbero evidenziato la presenza di una lesione, ma si attende ancora il report ufficiale da parte dei biancoscudati. Continua quindi la sfortuna legata agli infortuni per il classe 92, con la prospettiva di un lungo stop che appare concreta.

