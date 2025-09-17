Palermo, domani l’inaugurazione del murales di Toto Schillaci a Passo di Rigano

Settembre 17, 2025

Sarà presentato domani, ad un anno esatto dalla sua scomparsa, il murales a Passo di Rigano dedicato a Totò Schillaci. Alla presentazione, oltre che i familiari, assisteranno anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il Presidente della V circoscrizione Andrea Aiello.

“Yume: Un Sogno per Palermo” questo il nome dato al murales prodotto dalla Fondazione Made in Sicily Museum, ma frutto di un lavoro corale che ha visto coinvolti i familiari del campione, la Città di Palermo, l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la Quinta Circoscrizione, l’ANCE Palermo e 19 aziende.

