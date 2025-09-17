Pescara, Olzer: «Sinceramente non mi aspettavo questo inizio»

Dopo il pareggio di Sabato del suo Pescara per 2-2 contro il Venezia, è stato intervistato ai microfoni di “Tg8” Giacomo Olzer. Il centrocampista dei delfini ha fatto il punto sul suo inizio di stagione e su quello della squadra.

«Sinceramente non mi aspettavo questo inizio. Per me le cose stanno andando molto bene e spero di continuare così. Rispetto alla prima partita con il Cesena, la squadra è nettamente migliorata e il punto ottenuto contro il Venezia, per come è arrivato, vale quanto una vittoria» ha affermato il classe 2001, che ha poi continuato: «Anche contro i lombardi abbiamo fatto un’ottima prestazione, ma il pari coi lagunari è stato determinante per noi. Lavoriamo tutti con entusiasmo e voglia per migliorarci ulteriormente»

Infine Olzer ha raccontato le sue sensazioni dopo il gol contro i lagunari, inizialmente annullato per fuorigioco: «Semplicemente che ero stato molto sfortunato un po’ come a Mantova, quando il pallone ha preso la traversa. Poi, quando Dionisi ha fatto il segno della review ho potuto esultare»