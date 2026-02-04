Giornale di Sicilia: “Palermo, contro Dionisi si gioca per un record storico”

Il fattore campo torna a essere decisivo e il Palermo riscopre il valore del Renzo Barbera. Come analizza Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il percorso dei rosanero sotto la guida di Filippo Inzaghi evidenzia una crescita netta rispetto al recente passato, soprattutto nelle gare casalinghe, storicamente punto di forza della piazza.

Dall’inizio della stagione, infatti, il Palermo è riuscito a imporsi in casa 7 volte su 11, pareggiandone tre e perdendone soltanto una. Numeri che raccontano un cambio di passo evidente se messi a confronto con il finale della scorsa stagione, quando la squadra allenata da Dionisi chiuse con otto vittorie interne complessive. Oggi i rosanero hanno ancora diverse partite da disputare al Barbera, a cominciare dalla sfida contro l’Empoli, come sottolinea Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Il confronto tra le due gestioni è significativo. L’undici di Inzaghi ha saputo sfruttare meglio il sostegno del pubblico, costruendo una classifica più in linea con le ambizioni della società. Non a caso, la gara contro l’Empoli arriva dopo un filotto di cinque vittorie consecutive interne, tutte senza subire gol, segnale di una solidità ritrovata, come evidenziato ancora da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Un dato che apre scenari importanti. In caso di successo sabato, il Palermo potrebbe centrare la sesta vittoria di fila al Barbera, mantenendo la porta inviolata. Un record che il club rosanero ha raggiunto una sola volta nella sua storia recente, nella stagione 1974/75, quando tra novembre e gennaio riuscì a vincere sei gare interne consecutive senza incassare reti. Un traguardo che darebbe ulteriore peso al marchio targato Inzaghi, come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Il clima intorno alla squadra è cambiato. Il pubblico risponde con entusiasmo – oltre 22 mila presenze già garantite – e la sensazione è che, questa volta, tifosi e squadra stiano spingendo nella stessa direzione. Con l’Empoli all’orizzonte e un Barbera pronto a fare la differenza, per il Palermo tutto sembra possibile.