Giornale di Sicilia: “Dionisi, un ritorno senza gloria”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Dionisi Primo Allenamento Stagionale Renzo Barbera Serie B 24-25 Palermo (56) dionisi verre henry insigne squadra

Non sarà un ritorno carico di nostalgia quello di Alessio Dionisi al Renzo Barbera. Sabato, alla guida dell’Empoli, il tecnico incrocerà nuovamente il Palermo nove mesi dopo l’ultima, tormentata apparizione in viale del Fante. Un rientro che, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, si consumerà in un clima distante, se non apertamente gelido.

Tra Dionisi e Palermo, infatti, non è mai sbocciato un vero legame. Il rapporto con la piazza è rimasto irrisolto sin dai primi mesi e ha vissuto momenti di forte tensione, culminati nella contestazione pesante che accompagnò il finale della stagione 2024/25. Come ricostruisce ancora Arena sul Giornale di Sicilia, l’ultima al Barbera coincise con il pareggio contro la Carrarese, risultato che accese definitivamente la rabbia del pubblico rosanero.

Da lì in poi, una frattura mai ricomposta. Le frizioni aumentarono nelle settimane successive, tra risultati deludenti e scelte tecniche finite nel mirino della tifoseria. L’eliminazione ai playoff contro la Juve Stabia rappresentò l’atto conclusivo dell’esperienza di Dionisi a Palermo, preludio all’esonero e all’avvicendamento in panchina.

Ora il tempo ha cambiato lo scenario. Il Palermo di Inzaghi viaggia su ambizioni diverse, sostenuto da una classifica che riflette una maggiore solidità interna. I numeri al Barbera parlano chiaro e, come evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la squadra rosanero ha saputo sfruttare meglio il fattore campo rispetto al recente passato.

L’Empoli, invece, arriva con obiettivi più prudenti e una stagione costruita su equilibri differenti. Dionisi proverà a interrompere un tabù personale: al Barbera, da avversario, non è mai riuscito a lasciare il segno. Ma al di là del risultato, sarà il campo a stabilire il tono definitivo della serata. I fischi, prevedibili alla lettura delle formazioni, potrebbero lasciare spazio solo a ciò che accadrà nei novanta minuti, come conclude Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia.

