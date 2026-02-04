Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen si scalda per l’Empoli”

L’attesa è finita e il Palermo può iniziare a scoprire Dennis Johnsen. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’esterno offensivo norvegese rappresenta senza dubbio l’operazione più significativa e attesa del mercato invernale rosanero, costruita con pazienza, determinazione e un lavoro diplomatico ed economico tutt’altro che semplice.

Arrivato in città nella giornata di ieri, poco prima dell’ora di pranzo, Johnsen ha scelto immediatamente la maglia numero 7 e si è diretto al centro sportivo di Torretta, dove ha svolto il primo allenamento individuale con i nuovi colori. Una seduta programmata dallo staff tecnico, considerando che il gruppo guidato da Filippo Inzaghi aveva già lavorato in mattinata. Un passaggio raccontato nel dettaglio da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Non è mancato il primo contatto con la tifoseria. Attraverso un breve video diffuso sui canali social ufficiali del club, Johnsen ha salutato la piazza: «Ciao tifosi, sono arrivato. Ci vediamo sabato allo stadio. Forza Palermo». Un messaggio semplice ma diretto, che testimonia la volontà del norvegese di calarsi subito nella nuova realtà, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Dal punto di vista tecnico, Johnsen è un esterno offensivo moderno, capace di agire prevalentemente a sinistra ma adattabile anche sull’altro versante. Rapidità, cambio di passo e capacità di puntare l’uomo sono alcune delle sue qualità principali, caratteristiche che potrebbero rivelarsi preziose già in vista della sfida contro l’Empoli. Complice la squalifica di Palumbo, Inzaghi dovrà ridisegnare la trequarti e non è escluso che il nuovo arrivato possa trovare spazio già dal primo minuto o a gara in corso, aprendo scenari interessanti sul piano tattico, come analizzato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Parallelamente all’operazione Johnsen, il Palermo ha definito anche l’arrivo di Rui Modesto, esterno portoghese naturalizzato angolano, che vestirà la maglia numero 18. Il suo inserimento, però, sarà posticipato di qualche settimana a causa di un lieve infortunio muscolare che lo costringerà inizialmente ai box. Un innesto che amplia ulteriormente le soluzioni offensive e conferma la linea seguita dal club in questa sessione di mercato.

Johnsen più Rui Modesto: il nuovo Palermo prende forma, con l’obiettivo di aumentare qualità, imprevedibilità e alternative in vista della parte decisiva della stagione.