Corriere dello Sport: "Tocca a Brunori"

La vittoria di sabato contro lo Spezia ha restituito ossigeno e fiducia alla Sampdoria, che guarda al futuro con rinnovata ambizione. Come evidenzia il Corriere dello Sport, l’ultima sessione invernale di mercato ha ridisegnato soprattutto il reparto offensivo, offrendo nuove alternative a una squadra che finora aveva vissuto quasi esclusivamente sui gol di Massimo Coda.

Brunori cerca il rilancio

Il nome più atteso è quello di Matteo Brunori, arrivato in prestito dal Palermo. L’attaccante è chiamato a interrompere un digiuno che dura dall’1 novembre, quando vestiva ancora la maglia rosanero. Secondo il Corriere dello Sport, la trasferta di Modena rappresenta l’occasione giusta per sbloccarsi e incidere in una partita dal peso specifico elevato, sia per la classifica sia per il morale.

Insieme a Brunori, la Sampdoria ha inserito Nicholas Pierini dal Sassuolo ed Edoardo Soleri dallo Spezia, allargando notevolmente le opzioni offensive. Può rivelarsi utile anche Tjas Begic, trequartista in prestito dal Parma, capace di muoversi tra le linee e creare superiorità numerica.

Rinforzi in ogni reparto

Il mercato blucerchiato, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, non si è limitato all’attacco. A centrocampo è arrivato Salvatore Esposito dallo Spezia, anche se uno stiramento alla coscia lo terrà ai box per un paio di settimane. Il suo rientro sarà fondamentale per dare equilibrio e qualità alla manovra.

Sulle corsie laterali sono stati inseriti Alessandro Di Pardo dal Cagliari e Manuel Cicconi dalla Carrarese, profili chiamati a garantire spinta e intensità. In porta è arrivato Tommaso Martinelli dalla Fiorentina, mentre la difesa si affiderà a Matteo Palma e Mattia Viti, prelevati in prestito da Udinese e Nizza, come ricostruisce il Corriere dello Sport.

Modena, snodo chiave

La Sampdoria si presenta così al “Braglia” con una fisionomia nuova e una missione chiara: ritrovare credibilità lontano da Marassi. I doriani, al pari di Entella e Pescara, non hanno ancora vinto in trasferta. L’ultimo successo esterno risale a un anno e mezzo fa, il 5-0 di Cesena, mentre l’ultimo precedente positivo è proprio a Modena, nel settembre 2024.

Secondo il Corriere dello Sport, la sfida assume un valore simbolico anche per la presenza di Andrea Sottil, ex allenatore blucerchiato, e per il ricordo amaro della sconfitta all’esordio stagionale. Ora, però, la Samp vuole voltare pagina: il derby vinto allo scadere ha acceso la miccia, Brunori e i nuovi innesti sono chiamati a trasformarla in continuità.

