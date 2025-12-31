Giornale di Sicilia: “Il boom dei tifosi porta punti: il Barbera ora fa la differenza”

Il Barbera è tornato a pesare. Non solo come cornice, ma come fattore determinante nella corsa del Palermo. I numeri sugli spalti raccontano una storia chiara: il pubblico rosanero sta incidendo sul rendimento della squadra. Lo evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, analizzando l’andamento delle gare interne disputate nel 2025.

Nel nuovo anno solare, il Palermo ha già giocato dieci partite casalinghe, raccogliendo sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Un ruolino che si traduce in 21 punti complessivi e in una striscia aperta di quattro successi consecutivi al Barbera. Risultati che vanno di pari passo con l’aumento delle presenze sugli spalti, come sottolinea ancora Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Da gennaio a giugno 2025, le dieci gare interne hanno fatto registrare 197.927 spettatori, con una media inferiore alle 20 mila unità a partita. Un dato che risente di una prima fase di stagione complicata, segnata da blackout improvvisi e risultati negativi, come la sconfitta contro la Cremonese dopo il vantaggio iniziale. La gara più partecipata di quel periodo è stata proprio Palermo-Cremonese, con 23.683 tifosi sugli spalti.

Il cambio di passo è netto nella seconda parte dell’anno. Da agosto a dicembre 2025, il Barbera ha accolto 293.895 spettatori in dieci partite, con una media salita oltre le 29 mila presenze a gara. Le sfide contro Reggiana, Frosinone, Bari, Venezia, Modena, Monza, Pescara, Carrarese, Sampdoria e Padova hanno certificato un entusiasmo ritrovato, culminato nei 32.506 spettatori di Palermo-Padova. Numeri che, come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sono da categoria superiore.

Il totale fa impressione: 389.447 tifosi nelle venti partite casalinghe del 2025, con una media di 20.497 presenze a incontro. Praticamente quasi 100 mila spettatori in più rispetto alla scorsa stagione, a parità di gare disputate. Un trend che, mantenuto fino a fine campionato, porterebbe il Palermo a superare quota 550 mila presenze stagionali, un dato che in Serie B si è visto raramente negli ultimi anni, come rimarca ancora il Giornale di Sicilia a firma di Salvatore Orifici.

Il campionato è lungo e i bilanci definitivi si faranno solo alla fine, ma una certezza c’è già: il Barbera è tornato a ruggire. E quando il pubblico spinge, il Palermo risponde. I numeri sugli spalti e quelli in classifica lo dimostrano.