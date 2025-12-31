Tuttosport: “Rivoluzione Empoli. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Non è un fulmine a ciel sereno, ma la svolta sorprende comunque. In casa Empoli è scattata la rivoluzione dirigenziale: il presidente Corsi ha deciso di esonerare il direttore sportivo Roberto Gemmi e il responsabile scouting Simone Perna, affidando la gestione sportiva a Stefano Stefanelli. Lo racconta Marco Bisacchi su Tuttosport, ricostruendo una scelta maturata dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative.

Stefanelli, 46 anni, ex ds del Pisa con esperienze anche a Cesena, Carpi e Pistoiese, arriva da un recente incarico alla Juventus come responsabile dell’area scouting. Forte del rapporto con Giuntoli, il nuovo dirigente è chiamato a dare un’immediata accelerazione al mercato dell’Empoli. Secondo quanto riportato ancora da Marco Bisacchi sulle colonne di Tuttosport, i nomi più caldi sono quelli di Mazzitelli, di proprietà del Como ma attualmente in prestito al Cagliari, e del trequartista Rafia, cartellino del Lecce.

Il mercato coinvolge da vicino anche il Palermo, impegnato a gestire l’uscita ormai imminente di Brunori verso la Sampdoria. In attesa dei rinforzi offensivi – Pierini del Sassuolo e Johnsen della Cremonese restano nel mirino, mentre appare complicata la pista Tramoni con il Pisa – i rosanero valutano alcune operazioni in uscita. Come evidenzia Tuttosport con Marco Bisacchi, su Giacomo Corona si è acceso un vero e proprio duello: Pescara, Juve Stabia e Südtirol sono interessate al giovane attaccante, che potrebbe trovare maggiore continuità sempre in Serie B.

In uscita dal Palermo anche il portiere Bardi, vicino al Mantova con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Difficile invece il ritorno in Sicilia di Magnani, destinato a restare alla Reggiana fino a fine stagione. Intanto si muove anche il mercato internazionale: sirene tedesche per Daniel Fila, attaccante classe 2002 del Venezia, seguito dal Bochum ma nel mirino anche della Juve Stabia. Il club lagunare valuta la cessione, ma solo dopo aver individuato un sostituto, come riferisce ancora Marco Bisacchi su Tuttosport.

Situazione delicata a Pescara, dove serve energia nuova per evitare la Serie C. Oltre a Corona, gli abruzzesi seguono Jacopo Sardo del Monza e pensano al ritorno di Masciangelo dal Frosinone per la corsia mancina. In attacco resta vivo il nome di Moncini, mentre a centrocampo piace Zuccon della Juve Stabia. Chiude il quadro il trasferimento ormai in definizione di Pedro Mendes dal Modena allo Spezia, con i gialloblù che hanno già chiuso per De Luca dalla Cremonese. Lo Spezia, sfumata la pista Brunori, si orienta ora su un profilo con esperienza consolidata in Serie B.