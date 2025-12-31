Europa e Stati Uniti: Palermo in vacanza prima del rientro

Vacanze brevi ma distribuite in mezzo mondo per il Palermo, che approfitta della sosta di fine anno per ricaricare le energie prima della ripresa della preparazione. A tracciare la mappa degli spostamenti rosanero è Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, che racconta come il gruppo abbia scelto destinazioni diverse, tra Europa e Stati Uniti, senza perdere di vista l’obiettivo stagionale.

C’è chi ha deciso di tornare in famiglia e chi, invece, ha preferito allontanarsi dalla Sicilia. Ranocchia è volato a New York, concedendosi una vacanza oltreoceano che lo terrà negli Stati Uniti per l’intero periodo di stop. Una scelta condivisa da altri elementi della rosa, come riportato ancora da Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Non tutti però hanno lasciato Palermo. Ceccaroni e Bereszynski hanno scelto di restare in città, mentre Palumbo è stato costretto a rinviare la partenza dopo la diffida scattata nell’ultima giornata di campionato. Una pausa diversa, ma comunque all’insegna del recupero fisico e mentale, come sottolinea il Giornale di Sicilia a firma di Salvatore Orifici.

Capitolo a parte per Pohjanpalo e Joronen. I due finlandesi sono rientrati a Helsinki e continuano ad allenarsi in palestra per non perdere condizione, confermando grande professionalità anche lontano dal campo. Diakité è tornato in Francia, Veroli ha fatto tappa ad Ancona, mentre Vasic e Pierozzi hanno scelto Parigi per trascorrere qualche giorno con le rispettive compagne. Tutti però con un pensiero fisso: il rientro imminente, come evidenziato ancora da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Da domenica si torna a sudare. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 4 gennaio: vacanze finite, testa di nuovo al campionato.