Palermo, Bani fissa la rotta: «Priorità l’Entella. Questo club ha potenziale eccezionale»

Nell’ultima parte dell’intervista rilasciata a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Bani chiarisce quale sia la priorità del Palermo in questo momento: «L’Entella. Vincere a Chiavari. Ho sempre detto, da quando sono arrivato, di non ragionare su maggio, ma di pensare partita per partita, perché caricare di aspettative il tutto è inutile: non sai cosa accadrà. L’Entella è una squadra che ha un’identità e sta facendo un ottimo campionato, ha entusiasmo e sarà una gara particolare. È questa la priorità».

A Massimiliano Radicini, sempre sulle pagine del Giornale di Sicilia, il difensore analizza anche la prospettiva futura del club: «Spero di dare il contributo in cui credo io: la cultura del lavoro, cercare di creare un ambiente che possa portare grandissime soddisfazioni a tutte le persone che amano questa squadra, questa società e questa città. Penso che questo processo sia partito molto prima del mio arrivo e continuerà anche quando io non sarò più qui, perché credo che ci sia un progetto a lunghissimo termine. C’è tutto il potenziale per poter fare qualcosa di eccezionale. Credo che ci sia tutta la forza e la volontà per poter portare Palermo dove merita di stare e dove è stato anche per diverso tempo».

